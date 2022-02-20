Макрон позвонит президенту США и канцлеру Германии

Детали

Отмечается, что кроме переговоров с Байденом и Шольцом, Макрон планирует позвонить премьеру Италии Марио Драги и другим партнерам.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.