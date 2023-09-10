Байден про вторгнення КНР в Тайвань: Китай вже не має такої можливості

Цитата

Джо Байден зазначив, що Китай "зараз має складні економічні проблеми з цілого ряду причин, пов'язаних з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також з політикою, якої дотримується Китай".

"Я не думаю, що це призведе до вторгнення Китаю на Тайвань, навпаки, він, ймовірно, вже не має такої можливості, як раніше", - додав президент США.

Водночас він звернув увагу на зростаючу напруженість між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції. Байден наголосив, що США продовжуватиме використовувати інструмент санкцій відносно Китаю.

"Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які б збільшили їхню здатність виробляти більше ядерної зброї або займатися оборонною діяльністю", - заявив він.

Однак зазначив, що не має наміру намагатися стримувати чи ізолювати другу за величиною економіку світу.

"Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм перебувають на підйомі, в рівновазі, всі знають, про що йдеться", - наголосив президент США.

Довідково

Президент США, який у неділю вирушив до В'єтнаму після саміту лідерів "G-20" в Індії, заявив, що під час саміту він зустрівся з китайським прем'єром Лі Цяном. Відповідаючи на запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден сказав, що Сі "зараз дуже зайнятий".

Як відомо, Сі не брав участь у саміті G-20, офіційний Пекін жодним чином не коментував таке рішення.

Наступною найкращою можливістю для зустрічі двох лідерів буде саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде в Сан-Франциско в листопаді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20