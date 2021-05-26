Байден попередив про підготовку нових санкцій проти Білорусі

Що відомо

Нові санкції проти Білорусі у зв’язку з цим інцидентом вже обговорюються, підтвердив Байден, відповідаючи на питання журналіста про те, що збираються зробити Сполучені Штати в зв’язку з поведінкою режиму Лукашенка.

“Я не хотів би спекулювати на цю тему до тих пір, поки ми (не приймемо остаточне рішення)”, — додав президент, не ставши вдаватися в подробиці.

Реакція Байдена

Декількома годинами раніше Байден назвав дії влади Білорусі “обурливими” і пообіцяв дати “відповідну” реакцію у координації з Євросоюзом. Президент заявив, що інцидент з Ryanair є “прямою образою міжнародних норм”.

“Сполучені Штати рішуче засуджують як зміну маршруту літака, так і подальше зняття з рейсу і арешт Протасевича, — заявив Байден, — Цей обурливий інцидент і відео з Протасевичем, яке, судячи з усього, було записано під тиском, є ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси”.

Президент додав, що США приєдналися до інших країн світу, які вимагають звільнення Протасевича і сотень політичних в’язнів, незаконно заарештованих режимом Лукашенка.

“Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування для встановлення всіх фактів по цій справі”, — сказав Байден.

Додатково

Починаючи з 00:00 26 травня Україна призупинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.