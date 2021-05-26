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Байден предупредил о подготовке новых санкций против Беларуси

Киев • УНН

 • 22480 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Джо Байден во вторник предупредил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом соучредителя оппозиционного телеграмм-канала Nexta. Как сообщает агентство Reuters, Байден сказал об этом в беседе с журналистами, оставляя Белый дом, передает УНН.

Байден предупредил о подготовке новых санкций против Беларуси

Что известно

Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются, подтвердил Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются сделать Соединенные Штаты в связи с поведением режима Лукашенко.

“Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы (не примем окончательное решение)”, — добавил президент, не став вдаваться в подробности.

Реакция Байдена

Несколькими часами ранее Байден назвал действия властей Беларуси “возмутительными” и пообещал дать “соответствующую” реакцию в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является “прямым оскорблением международных норм”.

“Соединенные Штаты решительно осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича, — заявил Байден, — Этот возмутительный инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, является позорным нападками как на политическую инакомыслия, так и на свободу прессы ”.

Президент добавил, что США присоединились к другим странам мира, которые требуют освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, незаконно арестованных режимом Лукашенко.

“Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование для установления всех фактов по этому делу”, — сказал Байден.

Дополнительно

Начиная с 00:00 26 мая Украина приостановила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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