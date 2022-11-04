Байден пообіцяв незабаром "звільнити Іран"

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"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе дуже скоро", – сказав Байден.

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Президент США виступив із такою заявою під час передвиборчої акції на підтримку представника демократів Майка Левіна, коли прихильники протестів підняли телефони із написом FREE IRAN ("Свободу Ірану").

Нагадаємо

У містах Ірану тривають масові протести після загибелі 22-річної Махси Аміні, яку поліція моралі затримала за неправильне носіння хіджабу.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль у розпалюванні хвилі загальнонаціональних заворушень на тлі смерті Махси Аміні.