Байден пообещал вскоре "освободить Иран"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент США Джо Байден заявил о скором "освобождении Ирана" на фоне протестов в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Цитата
"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.
Детали
Президент США выступил с таким заявлением во время предвыборной акции в поддержку представителя демократов Майка Левина, когда сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").
Напомним
В городах Ирана продолжаются массовые протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую полиция морали задержала за неправильное ношение хиджаба.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в разжигании волны общенациональных беспорядков на фоне смерти Махсы Амини.