Байден пообещал вскоре "освободить Иран"

Цитата

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.

Детали

Президент США выступил с таким заявлением во время предвыборной акции в поддержку представителя демократов Майка Левина, когда сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

Напомним

В городах Ирана продолжаются массовые протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую полиция морали задержала за неправильное ношение хиджаба.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в разжигании волны общенациональных беспорядков на фоне смерти Махсы Амини.