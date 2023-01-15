Байден оголосив надзвичайний стан в Алабамі через торнадо

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Байден розпорядився про федеральну допомогу на додаток до регіональних зусиль щодо відновлення в районах, що постраждали від сильних штормів, вітрів та торнадо 12 січня, йдеться у заяві Білого дому.

Дії Байдена надають федеральне фінансування постраждалим особам в округах Отауга та Даллас.

У четвер на центральну Алабаму обрушилося не менше п'яти торнадо.