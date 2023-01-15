Байден объявил чрезвычайное положение в Алабаме из-за торнадо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Алабаме рано утром в воскресенье после того, как по меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, разрушившего дома и отключившего электроэнергию для десятков тысяч людей на юго-востоке США на этой неделе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Байден распорядился о федеральной помощи в дополнение к региональным усилиям по восстановлению в районах, пострадавших от сильных штормов, ветров и торнадо 12 января, говорится в заявлении Белого дома.
Действия Байдена предоставляют федеральное финансирование пострадавшим в округах Отауга и Даллас.
В четверг на центральную Алабаму обрушилось не менее пяти торнадо.