Байден объявил чрезвычайное положение в Алабаме из-за торнадо

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Алабаме рано утром в воскресенье после того, как по меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, разрушившего дома и отключившего электроэнергию для десятков тысяч людей на юго-востоке США на этой неделе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.