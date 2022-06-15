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Байден анонсував будівництво тимчасових сховищ вздовж кордону України для експорту зерна

Байден анонсував будівництво тимчасових сховищ вздовж кордону України для експорту зерна

Київ • УНН

 • 251732 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що вздовж кордону з Україною будуть збудовані тимчасові сховища, щоб допомогти експортувати більше зерна та подолати зростаючу глобальну продовольчу кризу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я тісно співпрацюю з нашими європейськими партнерами, щоб вивести на ринок 20 мільйонів тонн зерна, заблокованого в Україні, щоб допомогти знизити ціни на продукти харчування", - сказав Байден на з'їзді профспілок у Філадельфії.

Деталі

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну та блокади чорноморських портів відвантаження зерна зупинилися, а понад 20 мільйонів тонн застрягли в сховищах. Українська сторона, як вказано, повідомляє, що у країні не вистачає сховищ для нового врожаю.

Байден зазначив, що Вашингтон розробляє план вивезення зерна залізницею, але зазначив, що українська колія відрізняється від європейської, тому зерно доводиться перевантажувати на інші потяги на кордоні. Тому було ухвалене рішення будувати тимчасові сховища вздовж кордону України, зокрема у Польщі.

Президент США додав, що зерно з українських залізничних вагонів можна було б переміщувати в нові сховища, а потім у європейські вантажні вагони, проте на втілення цього плану потрібен час.

Раніше

Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.

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