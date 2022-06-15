Байден анонсував будівництво тимчасових сховищ вздовж кордону України для експорту зерна

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"Я тісно співпрацюю з нашими європейськими партнерами, щоб вивести на ринок 20 мільйонів тонн зерна, заблокованого в Україні, щоб допомогти знизити ціни на продукти харчування", - сказав Байден на з'їзді профспілок у Філадельфії.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну та блокади чорноморських портів відвантаження зерна зупинилися, а понад 20 мільйонів тонн застрягли в сховищах. Українська сторона, як вказано, повідомляє, що у країні не вистачає сховищ для нового врожаю.

Байден зазначив, що Вашингтон розробляє план вивезення зерна залізницею, але зазначив, що українська колія відрізняється від європейської, тому зерно доводиться перевантажувати на інші потяги на кордоні. Тому було ухвалене рішення будувати тимчасові сховища вздовж кордону України, зокрема у Польщі.

Президент США додав, що зерно з українських залізничних вагонів можна було б переміщувати в нові сховища, а потім у європейські вантажні вагони, проте на втілення цього плану потрібен час.

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Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.