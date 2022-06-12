Україна розробила два маршрути для експорту зерна - МЗС

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За словами заступника міністра, глобальна продовольча безпека перебуває під загрозою, оскільки вторгнення росії в Україну зупинило експорт зерна до Чорного моря, що спричинило повсюдний дефіцит та різке зростання цін.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі, за її даними, на контрольованій Україною території зберігається близько 30 мільйонів тонн зерна. Країна намагається експортувати його автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

За словами Сеника, Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Він не повідомив подробиць про те, скільки зерна вже перевезено чи буде перевезено маршрутами через Польщу та Румунію.

"Ці маршрути не ідеальні, оскільки мають певні недоліки, але ми робимо все можливе для розвитку цих маршрутів", - сказав він в кулуарах азіатського саміту з безпеки в Сінгапурі.

Залізнична система України працює з іншою шириною колії, ніж у європейських сусідів, таких як Польща, тому зерно доводиться перевантажувати у різні поїзди на кордоні, де не так багато перевантажувальних чи складських приміщень.

Перенаправлення зерна до Румунії передбачає транспортування залізницею до портів на річці Дунай та завантаження вантажів на баржі для відправлення до порту Констанца, що є складним та дорогим процесом, зазначає агентство.

Додамо

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна із морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.