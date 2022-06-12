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Украина разработала два маршрута для экспорта зерна - МИД

Украина разработала два маршрута для экспорта зерна - МИД

Киев • УНН

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КИЕВ.12 июня. УНН. Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса. Об этом сказал в воскресенье заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам замминистра, глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, поскольку вторжение россии в Украину остановило экспорт зерна в Черное море, что вызвало повсеместный дефицит и резкий рост цен.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, по ее данным, на контролируемой Украиной территории хранится около 30 миллионов тонн зерна. Страна пытается экспортировать его автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.

Он не сообщил подробностей о том, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по маршрутам через Польшу и Румынию.

"Эти маршруты не идеальны, поскольку имеют определенные недостатки, но мы делаем все возможное для развития этих маршрутов", - сказал он Reuters в кулуарах азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Железнодорожная система Украины работает с другой шириной колеи, чем у европейских соседей, таких как Польша, поэтому зерно приходится перегружать в разные поезда на границе, где не так много перегрузочных или складских помещений.

Перенаправление зерна в Румынию предполагает транспортировку по железной дороге в порты на реке Дунай и погрузку грузов на баржи для отправки в порт Констанца, что является сложным и дорогостоящим процессом, отмечает агентство.

Добавим

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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