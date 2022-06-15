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Байден анонсировал строительство временных хранилищ вдоль границы Украины для экспорта зерна

Байден анонсировал строительство временных хранилищ вдоль границы Украины для экспорта зерна

Киев • УНН

 • 251725 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что вдоль границы с Украиной будут построены временные хранилища, чтобы помочь экспортировать больше зерна и преодолеть растущий глобальный продовольственный кризис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести на рынок 20 миллионов тонн зерна, заблокированного в Украине, чтобы помочь снизить цены на продукты питания", – сказал Байден на съезде профсоюзов в Филадельфии.

Детали

После полномасштабного вторжения россии в Украину и блокады черноморских портов отгрузки зерна остановились, а более 20 миллионов тонн застряли в хранилищах. Украинская сторона, как указано, сообщает, что в стране не хватает хранилищ для нового урожая.

Байден сообщил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна по железной дороге, но отметил, что украинские пути отличаются от европейских, поэтому зерно приходится перегружать на другие поезда на границе. Поэтому было принято решение строить временные хранилища вдоль границы Украины, в частности, в Польше.

Президент США добавил, что зерно из украинских железнодорожных вагонов можно было бы перемещать в новые хранилища, а затем в европейские грузовые вагоны, однако на воплощение этого плана нужно время.

Ранее

Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса.

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