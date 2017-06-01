Баскетболістки збірної України поступилися у спарингу Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В рамках підготовки до Євробаскету-2017 серед жіночих збірних національна команда України провела товариську гру проти збірної Франції. Поєдинок відбувся у Бордо, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.
В цілому, перша половина зустрічі пройшла за рівної боротьби. Українські баскетболістки багато атакували з-за дуги, а левову частку кидків на себе брала капітан команди Аліна Ягупова.
Варто сказати про те, що краще в гру увійшла “лавка” збірної Франції, яка за 20 хвилин набрала 14 очок, що багато в чому дозволило господаркам матчу виграти першу половину — 35:30.
Другу половину команда Володимира Холопова почала з вдалого відрізка, завдяки якому не тільки зрівняла рахунок, а й зуміла на якийсь час повернути собі лідерство. Однак відповідь француженок виявилася ще більш потужною. Команда Валері Гарньє відповіла 4 точними триочковими і завдяки більш агресивній, і різноманітній грі в атаці відірвалася на максимальні в цьому матчі 12 очок, настрілявши за третю чверть 27 балів.
Під завісу гри Україна зуміла трохи підтягнутися у рахунку, оформивши міні-ривок, проте наздогнати суперниць вже просто не встигла. Команда Володимира Холопова програла господаркам турніру у першому матчі у Бордо з рахунком 78:70.
Статистика:
Україна: Мосс 17 очок, Ягупова 17 + 4 передачі, Дорогобузова 11 + 6 підбирань, Удоденко 7 + 6 підбирань, Ольховик 6 — старт, Мазніченко 8, Зарицька 4 + 4 передачі, Спітковська 0, Горобець 0, Науменко 0.
“Команда Франції дуже сподобалася. Дуже сильний суперник. Що стосується нашої гри — нам не вдалося реалізувати свій потенціал у повній мірі. Ми зіграли не дуже добре. Чітко було видно, що гравці провели одне з одним на майданчику недостатню кількість часу, тому нема тієї зіграності, якої я вимагаю від команди. Безумовно, команда може додати. Ніякої трагедії з поразки ми не робимо. Ми планомірно працюємо над постановкою своєї гри”, — сказав В.Холопов.
Додамо, другий матч українки проведуть вже сьогодні проти збірної Чорногорії, яка в першому матчі здолала Канаду — 67:66.