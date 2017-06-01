Баскетболистки сборной Украины уступили в спарринге Франции

В целом, первая половина встречи прошла в равной борьбе. Украинские баскетболистки много атаковали из-за дуги, а львиную долю бросков на себя брала капитан команды Алина Ягупова.

Стоит сказать о том, что лучше всех в игру вошла “лавка” сборной Франции, которая за 20 минут набрала 14 очков, что во многом позволило хозяйкам матча выиграть первую половину — 35:30.

Вторую половину команда Владимира Холопова начала с удачного отрезка, благодаря которому не только сравняла счет, но и сумела на время вернуть себе лидерство. Однако ответ француженок оказался еще более мощным. Команда Валери Гарнье ответила 4 точными трехочковыми и благодаря более агрессивной, и разнообразной игре в атаке оторвалась на максимальные в этом матче 12 очков, настреляв за третью четверть 27 баллов.

Под занавес игры Украина сумела немного подтянуться в счете, оформив мини-рывок, однако догнать соперниц уже просто не успела. Команда Владимира Холопова проиграла хозяйкам турнира в первом матче в Бордо со счетом 78:70.

Статистика:

Украина: Мосс 17 очков, Ягупова 17 + 4 передачи, Дорогобузова 11 + 6 подборов, Удоденко 7 + 6 подборов, Ольховик 6 — старт, Мазниченко 8, Зарицкая 4 + 4 передачи, Спитковська 0, Горобец 0, Науменко 0.

“Команда Франции очень понравилась. Очень сильный соперник. Что касается нашей игры — нам не удалось реализовать свой потенциал в полной мере. Мы сыграли не очень хорошо. Четко было видно, что игроки провели друг с другом на площадке недостаточное количество времени, поэтому нет той сыгранности, которой я требую от команды. Безусловно, команда может прибавить. Никакой трагедии из поражения мы не делаем. Мы планомерно работаем над постановкой своей игры”, — сказал В.Холопов.

Добавим, второй матч украинки проведут уже сегодня против сборной Черногории, которая в первом матче одолела Канаду — 67:66.