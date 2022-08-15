Баскетбол: збірна України вирушила на тренувальний збір до Фінляндії

Деталі

Національна команда відпрацює короткий тренувальний збір та 18 серпня зіграє контрольний матч проти місцевої національної збірної.

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У складі збірної залишилось 14 гравців, Артем Ковальов покинув табір команди.

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