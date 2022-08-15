Збірну України зняли з гонки в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро

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Першим серед українців на естафету вийшов Єгор Мартиненко. Вже на другому відрізку своєї дистанції українець зазнав падіння з велосипеду, але продовжив виступ, програючи майже дві хвилини найближчим суперникам попереду.

Гонку для України продовжили Софія Прима та Віталій Воронцов. Проте після плавального відрізку на етапі Воронцова лідери випередили українця на етап, через що команду зняли з гонки як колових. Відтак Марина Кирик навіть не стартувала в заключній дисципліні чемпіонату Європи.

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