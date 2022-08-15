Сборную Украины сняли с гонки в последней дисциплине по триатлону на Мультиспортивном Евро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сборную Украины сняли с гонки в последней дисциплине по триатлону на Мультиспортивном Евро 2022, которое проходит в Мюнхене (Германия). Об этом информирует УНН.
Детали
Первым среди украинцев на эстафету вышел Егор Мартыненко. Уже на втором отрезке своей дистанции украинец потерпел падение с велосипеда, но продолжил выступление, проигрывая почти две минуты ближайшим соперникам впереди.
Гонку для Украины продолжили София Прима и Виталий Воронцов. Однако после плавательного отрезка на этапе Воронцова лидеры опередили украинца на этапе, из-за чего команду сняли с гонки как колесных. Следовательно, Марина Кирик даже не стартовала в заключительной дисциплине чемпионата Европы.
Напомним
Украина завоевала шестое "золото" в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022.