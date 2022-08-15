Сборную Украины сняли с гонки в последней дисциплине по триатлону на Мультиспортивном Евро

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Первым среди украинцев на эстафету вышел Егор Мартыненко. Уже на втором отрезке своей дистанции украинец потерпел падение с велосипеда, но продолжил выступление, проигрывая почти две минуты ближайшим соперникам впереди.

Гонку для Украины продолжили София Прима и Виталий Воронцов. Однако после плавательного отрезка на этапе Воронцова лидеры опередили украинца на этапе, из-за чего команду сняли с гонки как колесных. Следовательно, Марина Кирик даже не стартовала в заключительной дисциплине чемпионата Европы.

Напомним

Украина завоевала шестое "золото" в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022.