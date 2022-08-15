Баскетбол: сборная Украины отправилась на тренировочный сбор в Финляндию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сборная Украины по баскетболу отправилась в Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Баскетбола Украины, передает УНН.
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Национальная команда отработает короткий тренировочный сбор и 18 августа сыграет контрольный матч против местной национальной сборной.
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В составе сборной осталось 14 игроков, Артем Ковалев покинул лагерь команды.
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