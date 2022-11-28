Баскетбол: "Черкаські Мавпи" підписали американського форварда

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“Лейк є певною мірою місцевою легендою в Західному Мічигані. У старшій школі результативний гравець набирав у середньому 36,2 очка за гру. Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру здобував 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі”, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Черкаськими Мавпами.

Захисник дебютує в українській Суперлізі вже сьогодні 29 листопада в грі проти “Прикарпаття-Говерла”.

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