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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24815 перегляди

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Баскетбол: "Черкаські Мавпи" підписали американського форварда

Баскетбол: "Черкаські Мавпи" підписали американського форварда

Київ • УНН

 • 1312172 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Баскетбольний клуб “Черкаські Мавпи” підсилив задню лінію легіонером. Мічіганський баскетболіст Деметріус Лейк виступатиме за черкаську команду. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.

Цитата

“Лейк є певною мірою місцевою легендою в Західному Мічигані. У старшій школі результативний гравець набирав у середньому 36,2 очка за гру. Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру здобував 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі”, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Черкаськими Мавпами.

Захисник дебютує в українській Суперлізі вже сьогодні 29 листопада в грі проти “Прикарпаття-Говерла”.

Нагадаємо 

На Конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) у Лозанні було прийнято рішення відкласти розгляд питання щодо російських та білоруських спортсменів до березня 2023 року.

Українські Національні Новини

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