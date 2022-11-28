Баскетбол: "Черкаські Мавпи" підписали американського форварда
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Баскетбольний клуб “Черкаські Мавпи” підсилив задню лінію легіонером. Мічіганський баскетболіст Деметріус Лейк виступатиме за черкаську команду. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.
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“Лейк є певною мірою місцевою легендою в Західному Мічигані. У старшій школі результативний гравець набирав у середньому 36,2 очка за гру. Останнім часом Деметріус виступав за команду Shoreline Wolves в Американській прем’єр лізі. В сезоні 2022 року у середньому за гру здобував 43.3 очка, 9.3 підбирання, 5.4 передачі”, — йдеться в повідомленні.
Відомо, що Деметріус вже прибув до України і розпочав тренування з Черкаськими Мавпами.
Захисник дебютує в українській Суперлізі вже сьогодні 29 листопада в грі проти “Прикарпаття-Говерла”.
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