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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32713 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Російських та білоруських спортсменів не допустять до міжнародних змагань з фехтування

Російських та білоруських спортсменів не допустять до міжнародних змагань з фехтування

Київ • УНН

 • 1482523 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) у Лозанні було прийнято рішення відкласти розгляд питання щодо російських та білоруських спортсменів до березня 2023 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

FIE відсторонила від змагань під своєю егідою росіян та білорусів на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У червні російські спортсмени звернулися до Міжнародної федерації з проханням надати їм нейтральний статус, але отримали відмову, оскільки у статуті організації відсутній статус нейтральних атлетів.

Напередодні конгресу FIE Федерація фехтування України звернулася до національних федерацій-членів FIE, делегатів Конгресу із закликом в жодному разі не знімати заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

Нагадаємо

Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.

Українські Національні Новини

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