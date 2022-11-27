Російських та білоруських спортсменів не допустять до міжнародних змагань з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) у Лозанні було прийнято рішення відкласти розгляд питання щодо російських та білоруських спортсменів до березня 2023 року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
FIE відсторонила від змагань під своєю егідою росіян та білорусів на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У червні російські спортсмени звернулися до Міжнародної федерації з проханням надати їм нейтральний статус, але отримали відмову, оскільки у статуті організації відсутній статус нейтральних атлетів.
Напередодні конгресу FIE Федерація фехтування України звернулася до національних федерацій-членів FIE, делегатів Конгресу із закликом в жодному разі не знімати заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях
Нагадаємо
Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.