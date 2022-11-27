Российских и белорусских спортсменов не допустят к международным соревнованиям по фехтованию

Детали

FIE отстранила от соревнований под своей эгидой россиян и белорусов в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. В июне российские спортсмены обратились в Международную федерацию с просьбой предоставить им нейтральный статус, но получили отказ, поскольку в уставе организации отсутствовал статус нейтральных атлетов.

В канун конгресса FIE Федерация фехтования Украины обратилась к национальным федерациям-членам FIE, делегатам Конгресса с призывом ни в коем случае не снимать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях

Напомним

Европейская федерация киберспорта остановила членство россии и запретила участие российских спортсменов в будущих чемпионатах Европы.