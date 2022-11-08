ЄФК зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи

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“Україна та Швеція на щорічній Генеральній Асамблеї Європейської федерації у Стокгольмі виступили з ініціативою запровадити санкції до федерації кіберспорту росії”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що промова представника України Едуарда Анохіна, у якій він зокрема нагадав про численні злочини рашистів в Україні, спонукала делегатів європейських країн до рішучого засудження російської агресії в нашій країні.

Нагадаємо

Рада ФІС провела своє осіннє засідання в суботу, 22 жовтня в Зельдені (Австралія) і прийняла рішення про не допуск росіян та білорусів до змагань у лижних видах спорту на сезон 2022/23.