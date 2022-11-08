ЕФК остановила членство России и запретила участие российских спортсменов в предстоящих чемпионатах Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Европейская федерация киберспорта остановила членство России и запретила участие российских спортсменов в будущих чемпионатах Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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“Украина и Швеция на ежегодной Генеральной Ассамблее Европейской федерации в Стокгольме выступили с инициативой ввести санкции в федерацию киберспорта России”, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что речь представителя Украины Эдуарда Анохина, в которой он, в частности, напомнил о многочисленных преступлениях рашистов в Украине, побудила делегатов европейских стран к решительному осуждению российской агрессии в нашей стране.
Напомним
Совет ФИС провел свое осеннее заседание в субботу, 22 октября в Зельдене (Австралия) и принял решение о не допуске россиян и белорусов к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23.