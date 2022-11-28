Баскетбол: "Черкасские Мавпы" подписали американского форварда

Цитата

“Лейк является в определенной степени местной легендой в Западном Мичигане. В старшей школе результативный игрок набирал в среднем 36,2 очка за игру. В последнее время Деметриус выступал за команду Shoreline Wolves в Американской премьер лиге. В сезоне 2022 года в среднем за игру получал 43.3 очка, 9.3 подбор, 5.4 передачи”, — говорится в сообщении.

Известно, что Деметриус уже прибыл в Украину и начал тренировку с Черкасскими Мавпами.

Защитник дебютирует в украинской Суперлиге уже сегодня 29 ноября в игре против “Прикарпатья-Говерла”.

Напомним

На Конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне было принято решение отложить рассмотрение вопроса о российских и белорусских спортсменах до марта 2023 года.