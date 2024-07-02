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Барометр якості життя: у 65% українців рівень доходів збільшився

Київ • УНН

 • 28008 перегляди

65% українців за поточний рік збільшили свої доходи, але 38% все ще вважають їх недостатніми, свідчать дані дослідження Європейської Бізнес Асоціації "Барометр якості життя".

Барометр якості життя: у 65% українців рівень доходів збільшився

Рівень заробітку за рік підвищився у 65% українців. Водночас, 38% українців вважають рівень доходів недостатнім. До таких висновків прийшли у Європейській Бізнес Асоціації за результатами дослідження "Барометр якості життя", пише УНН.

Деталі

Задоволеність роботою отримала найвищу оцінку серед усіх компонентів дослідження, 69% респондентів висловили задоволеність поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників.

Однак, лише 47% представників бізнес-спільноти вважають свої доходи достатніми для комфортного життя (у порівнянні з 53% минулого року), і лише 4% оцінюють їх як більш, ніж достатні.

Порівнюючи з 2021 роком, рівень доходів збільшився у 65% опитаних. Також зросла частка тих, хто вважає свої доходи недостатніми — з 38% у 2023 році до 49% в поточному році. Слід відзначити, що зараз 80% бізнес-аудиторії заробляють понад 30 тисяч гривень.

Якість соціального життя (включаючи дозвілля, спілкування, участь у волонтерських активностях) традиційно оцінюється високо - 48% задоволені своїм життям поза роботою (у порівнянні з 53% минулого року).

Кількість незадоволених своїм соціальним життям зросла до 25% (з 18% у 2023 році).

Оцінки стану охорони здоров’я та освіти залишаються стабільними, що є хорошим знаком попри воєнний стан. Проте в цих категоріях кількість нейтральних оцінок зменшується на користь незадовільних. Наразі системою освіти задоволені 32% опитаних, а незадоволені 38%. З охороною здоров’я задоволені 40%, а незадоволені 27%.

Оцінки правового поля, рівня безпеки та екологічної ситуації знижуються. Задоволеність рівнем безпеки в Україні впала в чотири рази за останній рік. Тепер 79% оцінюють ситуацію з безпекою як незадовільну, порівняно з 53% у 2023 році. Задоволені рівнем безпеки у 2024 році лише 4% респондентів, у порівнянні з 16% роком раніше.

Падіння оцінок також спостерігається у правовій сфері, де кількість незадоволених зросла з минулорічних 25% до 61%, а кількість задоволених зменшилась з 33% до 15% у 2024 році. Оцінка екологічної ситуації залишається низькою - 66% незадоволених (53% минулого року).

Дослідження демонструє спадну динаміку оцінки загального досвіду життя. Загалом, 27% бізнес-аудиторії оцінюють свій досвід життя в Україні позитивно. Ще 36% оцінюють його нейтрально, і 37% мають негативний досвід. У 2023 році було 44% задоволених та 21% незадоволених респондентів

- йдеться у повідомленні.

Як і очікувалося, загальні оцінки нижчі, ніж серед бізнес-аудиторії. Серед широкої аудиторії, 14% задоволені загальним досвідом життя, 39% надають нейтральну оцінку, а 48% вважають його незадовільним. Найкращі оцінки отримали молоді (до 25 років) та старші (від 60 років) респонденти, а також мешканці Києва.

Нагадаємо

Україна посідає 105 місце у рейтингу "найщасливіших" країн світу. Згідно зі звітом, Фінляндія визнана найщасливішою країною світу, яке вона займає 7 рік поспіль.

У 2025 році реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень – НБУ05.06.24, 18:19 • 17238 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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