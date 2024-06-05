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У 2025 році реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень – НБУ

У 2025 році реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень – НБУ

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

У 2025 році реальна заробітна плата в Україні перевищить свій довоєнний рівень через брак робочої сили, викликаної міграцією і мобілізацією, що призведе до посилення конкуренції за кваліфікованих працівників і змусить роботодавців підвищувати заробітну плату.

Український бізнес активно шукає нових співробітників, що відображається у збільшенні кількості вакансій. Однак, через міграцію та мобілізацію населення, спостерігається дефіцит кваліфікованих працівників, особливо у робочих спеціальностях, логістиці та роздрібній торгівлі. Про це УНН пише з посиланням на НБУ.

Деталі

Економічне відновлення стимулює бізнес шукати нових співробітників, що відображається у збільшенні кількості вакансій на сайтах з пошуку роботи з початку року. Водночас спостерігається зменшення кількості резюме, що може свідчити про те, що багато шукачів уже знайшли роботу. Однак бізнес все ще відчуває дефіцит робочих рук, особливо у деяких секторах, де на одну вакансію часто припадає менше одного резюме.

Згідно з опитуваннями бізнесу найгостріше відчувається брак працівників робочих спеціальностей, а також у сфері логістики та роздрібної торгівлі. Але й у багатьох інших секторах зберігається суттєвий дефіцит кадрів. Знайти працівника на необхідну позицію стає дедалі важче через наслідки війни, передусім міграцію та мобілізацію

- пише регулятор.

Бізнес також стикається з труднощами через те, що досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають пропонованим вакансіям. Це призводить до зростання конкуренції за кваліфікованих працівників та змушує роботодавців підвищувати заробітні плати. В умовах триваючої війни ця напружена ситуація на ринку праці очікується продовжитися, і в процесі відбудови країни боротьба за працівників стане ще інтенсивнішою.

У результаті безробіття поступово знижуватиметься, а зарплати зростатимуть досить швидко. НБУ прогнозує, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні 15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою єРобота. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у квітні Україна вийшла на об’єми експорту, співставні з довоєнними місяцями. Це стало можливим завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту.

Конкуренція за кваліфікованих фахівців сприяє підвищенню зарплат - НБУ30.05.24, 17:20 • 21990 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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