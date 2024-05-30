Конкуренція за кваліфікованих фахівців сприяє підвищенню зарплат - НБУ
Київ • УНН
Через війну спостерігається значна нестача персоналу і конкуренція за кваліфікованих працівників, що створює умови для підвищення заробітної плати, але напружена ситуація на ринку праці збережеться ще деякий час.
Через війну напружена ситуація на ринку праці поки що зберігатиметься, але суттєвий дефіцит кадрів та конкуренція за кваліфікованих працівників створюють умови для підвищенням зарплат. Про це передає УНН із посиланням на звіт Національного банку України.
Деталі
В Інфляційному звіті НБУ йдеться, що в нинішніх умовах протидії російській агресії, в низці сфер не вистачає працівників.
Знайти працівника на необхідну позицію стає дедалі важче через наслідки війни, передусім міграцію та мобілізацію. Серед іншого, - досвід, навички та запити кандидатів часто не відповідають пропозиціям посад.
Таким чином, конкуренція за кваліфікованих працівників зростає. На це бізнес реагує підвищенням зарплат.
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В звіті НБУ зауважують, що напружена ситуація на ринку праці деякий час зберігатиметься. Потім, на етапі відбудови країни бізнес змагатиметься за нових працівників ще активніше.
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