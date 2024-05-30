Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  35518 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  63758 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  104985 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  98272 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  117277 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  80604 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  86737 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115866 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120904 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117706 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Новости по теме
Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

  •  1805 просмотра
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

  •  2173 просмотра
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

  •  3004 просмотра
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

  •  6010 просмотра
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

  •  3776 просмотра
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

  •  5639 просмотра
Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

  •  6547 просмотра
Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

  •  6134 просмотра
Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

  •  9041 просмотра
Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

  •  8006 просмотра

Популярные

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

  •  63979 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  114586 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  122507 просмотра
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

  •  104099 просмотра
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

  •  97358 просмотра

Публикации

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  104985 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  114586 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  117277 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  122507 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  154238 просмотра

Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

Из-за войны наблюдается значительная нехватка персонала и конкуренция за квалифицированных работников, что создает условия для повышения заработной платы, но напряженная ситуация на рынке труда сохранится еще некоторое время.

Экономика •   •  1805 просмотра
Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

16 детей получили травмы после того, как в веревочном парке в Ужгороде оборвался трос, в результате чего они упали с высоты около 1,5 метра.

Криминал и ЧП •   •  2173 просмотра
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

НАТО имеет только 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты своего восточного фланга, согласно собственным внутренним расчетам НАТО.

Новости Мира •   •  3004 просмотра
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Украина все еще может выиграть войну при постоянной и надежной поддержке союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  6010 просмотра
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что никто не дождется Майдана в Грузии.

Новости Мира •   •  3776 просмотра
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

россия сосредоточила все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях в Харьковской области, но может также активизировать действия на Золочевском направлении.

Война •   •  5639 просмотра
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

Россияне в оккупированном Крыму не выполнили план призыва жителей в российскую армию, поэтому захватчики планируют усилить принудительные мобилизационные мероприятия на полуострове.

Общество •   •  6547 просмотра
Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

Украина запретит экспорт сахара в ЕС до конца 2023 года, поскольку квота в размере 262 тыс. тонн уже исчерпана.

Экономика •   •  6134 просмотра
Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Ожидается, что Украина получит миллион снарядов до конца года благодаря чешской инициативе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Прагу.

Война •   •  9041 просмотра
Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

Представитель Министерства обороны Китая в Цянь заявил, что Китай ответственно относится к экспорту военной продукции, реагируя на обвинения Соединенных Штатов в поддержке российской оборонной промышленности, и подчеркнул стремление Китая к мирному урегулированию конфликта.

Война •   •  8006 просмотра
Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции