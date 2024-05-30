Конкуренция за квалифицированных специалистов упадет на повышение зарплат - НБУ

Из-за войны напряженная ситуация на рынке труда пока будет сохраняться, но существенный дефицит кадров и конкуренция за квалифицированных работников создают условия для повышения зарплат.

Об этом передает УНН с ссылкой на отчет Национального банка Украины.

Детали

В Инфляционном отчете НБУ говорится, что в нынешних условиях противодействия российской агрессии, в ряде сфер не хватает работников.

Найти работника на необходимую позицию становится все труднее из-за последствий войны, прежде всего миграции и мобилизации. Среди прочего, - опыт, навыки и запросы кандидатов часто не соответствуют предложениям должностей.

Таким образом, конкуренция за квалифицированных работников растет. На это бизнес реагирует повышением зарплат.

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В отчете НБУ отмечают, что напряженная ситуация на рынке труда некоторое время будет сохраняться. Затем, на этапе восстановления страны бизнес будет соревноваться за новых работников что активнее.

В результате безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти достаточно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень - говорится в отчете.

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