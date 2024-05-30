Потери энергосектора ухудшают прогноз роста экономики на 2024 год-Нацбанк

Экономика Украины восстанавливается, реальный ВВП Украины продолжает рост. Но в течение года реализовались и риски: из-за ракетных атак ВС рф разрушены объекты критической инфраструктуры. Поэтому темпы роста снизились, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

детали

Экономический рост в стране мог бы быть оживленнее, однако есть ряд причин:

Ракетные атаки россиян вызвали значительные разрушения объектов критической инфраструктуры весной, прежде всего энергетического сектора. Восстановить все эти объекты в короткие сроки невозможно (..) будет наблюдаться периодический дефицит электроэнергии в разных регионах, что, конечно, будет ограничивать восстановление экономики - говорится в отчете НБУ на основе материалов инфляционного отчета за апрель 2024 года.

Из - за потерь энергосектора Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики, - на этот год пока прогнозируется снижение до 3% (ранее речь шла о 3,6%). В то же время, есть надежда, что в последующие годы экономический рост ускорится до 4-5%.

Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

Также следует отметить, что из-за неопределенности с поступлением международной помощи правительство осторожно тратило бюджетные средства в I квартале. Это сказалось на экономике:

темпы восстановления затормозили;

показатели ВВП в начале года оказались несколько хуже, чем ожидал НБУ.



Регулятор отмечает, что с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась:

Украина получила значительные суммы средств от ЕС, Канады, МВФ и Всемирного банка;

ЕС принял долгосрочную программу поддержки Украины объемом 50 млрд евро;



США окончательно утвердили бюджет поддержки Украины на 2024 год.



Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф