Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

ВВП Украины вырос примерно на 4,3% в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года, рост в январе-апреле 2024 года был на уровне 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют предварительные оценки Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Рост ВВП Украины в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% (±1%). В итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% (±1%) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сообщили в министерстве.

"В апреле 2024 года продолжается тенденция восстановительного роста экономики. (...) В целом экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени", - указала первый вице-премьер - министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это было поддержано рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности.

Стабильная работа морского коридора, по ее словам, стимулировала отрасли перевозки железнодорожным транспортом, производство металлургической продукции, а также добычу металлических руд.

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Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле.

По словам чиновницы, в апреле промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность, как за счет экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию - машиностроение (ВПК) и строительные материалы. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

"Вместе с тем высокие риски в области безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП", - указала Свириденко.

В частности, после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов. Проблемы с электрогенерацией могут иметь потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии, указали в Минэкономики.

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