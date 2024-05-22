Економіка України за чотири місяці зросла на 4,4% на тлі адаптації до воєнного часу
Київ • УНН
ВВП України зріс приблизно на 4,3% у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року, що призвело до зростання на 4,4% у січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, що зумовлено рекордним обсягом експорту, попитом на будівництво, покращенням ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності, незважаючи на ризики для безпеки та енергетичної інфраструктури збиток.
ВВП України зріс приблизно на 4,3% у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року, зростання у січні-квітні 2024 року було на рівні 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, свідчать попередні оцінки Мінекономіки, пише УНН.
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"Зростання ВВП України у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% (±1%). У підсумку за січень-квітень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,4% (±1%) у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - повідомили у міністерстві.
"У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки. (...) Загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу", - вказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
З її слів, це було підтримано рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.
Стабільна робота морського коридору, за її словами, стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.
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Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі.
За словами посадовиці, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як за рахунок експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію - машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Усе це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.
"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", - вказала Свириденко.
Так, після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії, вказали у Мінекономіки.
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