Економіка України за чотири місяці зросла на 4,4% на тлі адаптації до воєнного часу

ВВП України зріс приблизно на 4,3% у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року, що призвело до зростання на 4,4% у січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, що зумовлено рекордним обсягом експорту, попитом на будівництво, покращенням ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності, незважаючи на ризики для безпеки та енергетичної інфраструктури збиток.