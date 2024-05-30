Втрати енергосектору погіршують прогноз зростання економіки на 2024 рік - Нацбанк
Київ • УНН
У зв'язку з російськими ракетними ударами, що руйнують критично важливу інфраструктуру, особливо в енергетичному секторі, Національний банк України знизив прогноз економічного зростання України на 2024 рік до 3%.
Економіка України відновлюється, реальний ВВП України продовжує зріст. Але впродовж року реалізувалися й ризики: через ракетні атаки зс рф зруйновані об’єкти критичної інфраструктури. Тому темпи зростання знизились, передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
Економічне зростання в країні могло б бути жвавішим, однак є низка причин:
Ракетні атаки росіян спричинили значні руйнування об’єктів критичної інфраструктури навесні, передусім енергетичного сектору. Відновити всі ці об’єкти в короткі строки неможливо (..) спостерігатиметься періодичний дефіцит електроенергії в різних регіонах, що, звісно, обмежуватиме відновлення економіки
Через втрати енергосектору Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки, - на цей рік поки що прогнозується зниження до 3% (раніше йшлося про 3,6%). Водночас, є сподівання, що у наступні роки економічне зростання пришвидшиться до 4–5%.
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Також слід зазначити, що через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги уряд обережно витрачав бюджетні кошти в I кварталі. Це позначилося на економіці:
- темпи відновлення загальмували;
- показники ВВП на початку року виявилися дещо гіршими, ніж очікував НБУ.
Регулятор зауважує, що з середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася:
- Україна отримала значні суми коштів від ЄС, Канади, МВФ та Світового банку;
- ЄС ухвалив довгострокову програму підтримки України обсягом 50 млрд євро;
- США остаточно затвердили бюджет підтримки України на 2024 рік.
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