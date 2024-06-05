В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

Украинский бизнес активно ищет новых сотрудников, что отражается в увеличении количества вакансий. Однако из-за миграции и мобилизации населения наблюдается нехватка квалифицированных рабочих, особенно в рабочих специальностях, логистике и розничной торговле. Об этом УНН пишет со ссылкой на НБУ.

Детали

Восстановление экономики стимулирует бизнес к поиску новых сотрудников, что отражается в увеличении количества вакансий на сайтах поиска работы с начала года. В то же время наблюдается уменьшение количества резюме, что может свидетельствовать о том, что многие соискатели уже нашли работу. Тем не менее, бизнес по-прежнему испытывает нехватку рабочих рук, особенно в некоторых секторах, где на одну вакансию часто приходится менее одного резюме.

Согласно опросам бизнеса острее всего происходит нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли. Но и во многих других секторах сохраняется существенный дефицит кадров. Найти работника на необходимую позицию становится все труднее из-за последствий войны, прежде всего миграции и мобилизации - пишет регулятор.

Бизнес также сталкивается с трудностями из-за того, что опыт, навыки и требования кандидатов часто не соответствуют предлагаемым вакансиям. Это приводит к росту конкуренции за квалифицированных работников и вынуждает работодателей повышать заработные платы. В условиях продолжающейся ситуации на рынке труда ожидается продолжиться, и в процессе восстановления страны борьба за работников станет еще интенсивнее.

В результате безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти достаточно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине 15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе еработа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в апреле Украина вышла на объемы экспорта, сопоставимые с довоенными месяцами. Это стало возможным благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке украинского экспорта.

Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ