В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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4 июня 2024, 12:18  •  150178 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  157914 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  174757 просмотра

В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

В 2025 году реальная заработная плата в Украине превысит свой довоенный уровень из-за нехватки рабочей силы, вызванной миграцией и мобилизацией, что приведет к усилению конкуренции за квалифицированных работников и заставит работодателей повышать заработную плату.

Экономика •   •  4904 просмотра
В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ

НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами

Согласно прогнозу Национального банка Украины, инфляция в Украине умеренно ускорится в ближайшие месяцы и к концу года немного превысит 8%. Это связано с исчерпанием эффекта высокой доходности прошлого года. Также влияет война.

Экономика •   •  5169 просмотра
НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами

Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе

Израильские военные начали наземные операции против ХАМАС в городе беженцев Бурейдж и к востоку от города Дейр-эль-Балах в Секторе Газа с целью ликвидации террористической инфраструктуры.

Новости Мира •   •  4879 просмотра
Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе

70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

В 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.

Экономика •   •  5424 просмотра
70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора

Из-за потерь энергосектора НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3%. Однако ожидается, что в последующие годы экономический рост ускорится до 4-5%

Экономика •   •  5591 просмотра
НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора

Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.

Экономика •   •  7233 просмотра
Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы

Российские войска накапливаются на севере Харьковской области и могут быть использованы на Липецком и Волчанском направлениях для пополнения резервов против активной обороны Украины, в то время как Золочевское направление остается потенциальным приоритетом для России.

Война •   •  7557 просмотра
Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы

Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Около 1,6 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные, причем более 1,4 миллиона сделали это через приложение Резерв+, которое теперь доступно в 176 странах мира.

Общество •   •  8232 просмотра
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.

Экономика •   •  7074 просмотра
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

Зеленский прибыл в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Там он проведет переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Война •   •  9771 просмотра
Зеленский прибыл в Катар