Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

Уровень заработка за год повысился у 65% украинцев. В то же время, 38% украинцев считают уровень доходов недостаточным. К таким выводам пришли в Европейской Бизнес Ассоциации по результатам исследования "Барометр качества жизни", пишет УНН.

Детали

Удовлетворенность работой получила самую высокую оценку среди всех компонентов исследования, 69% респондентов выразили удовлетворенность текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников.

Однако, лишь 47% представителей бизнес-сообщества считают свои доходы достаточными для комфортной жизни (по сравнению с 53% в прошлом году), и лишь 4% оценивают их как более, чем достаточные.

По сравнению с 2021 годом, уровень доходов увеличился у 65% опрошенных. Также выросла доля тех, кто считает свои доходы недостаточными - с 38% в 2023 году до 49% в текущем году. Следует отметить, что сейчас 80% бизнес-аудитории зарабатывают более 30 тысяч гривен.

Качество социальной жизни (включая досуг, общение, участие в волонтерских активностях) традиционно оценивается высоко - 48% довольны своей жизнью вне работы (по сравнению с 53% в прошлом году).

Количество недовольных своей социальной жизнью выросло до 25% (с 18% в 2023 году).

Оценки состояния здравоохранения и образования остаются стабильными, что является хорошим знаком, несмотря на военное положение. Однако в этих категориях количество нейтральных оценок уменьшается в пользу неудовлетворительных. Сейчас системой образования довольны 32% опрошенных, а недовольны 38%. Со здравоохранением довольны 40%, а недовольны 27%.

Оценки правового поля, уровня безопасности и экологической ситуации снижаются. Удовлетворенность уровнем безопасности в Украине упала в четыре раза за последний год. Теперь 79% оценивают ситуацию с безопасностью как неудовлетворительную, по сравнению с 53% в 2023 году. Удовлетворены уровнем безопасности в 2024 году только 4% респондентов, по сравнению с 16% годом ранее.

Падение оценок также наблюдается в правовой сфере, где количество недовольных выросло с прошлогодних 25% до 61%, а количество довольных уменьшилось с 33% до 15% в 2024 году. Оценка экологической ситуации остается низкой - 66% недовольных (53% в прошлом году).

Исследование демонстрирует нисходящую динамику оценки общего опыта жизни. В общем, 27% бизнес-аудитории оценивают свой опыт жизни в Украине положительно. Еще 36% оценивают его нейтрально, и 37% имеют негативный опыт. В 2023 году было 44% довольных и 21% недовольных респондентов - говорится в сообщении.

Как и ожидалось, общие оценки ниже, чем среди бизнес-аудитории. Среди широкой аудитории, 14% довольны общим опытом жизни, 39% дают нейтральную оценку, а 48% считают его неудовлетворительным. Лучшие оценки получили молодые (до 25 лет) и старшие (от 60 лет) респонденты, а также жители Киева.

Напомним

Украина занимает 105 место в рейтинге самых "счастливых" стран мира. Согласно отчету, Финляндия признана самой счастливой страной мира, которое она занимает 7 год подряд.

В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ