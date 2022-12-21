Банкова назвала теми переговорів Зеленського з Байденом у США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирушив до США з офіційним візитом, де обговорить з президентом США Джо Байденом зокрема зміцнення стійкості та обороноздатності України, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Цитата
"Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом. 21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності", - повідомили в Офісі Президента.
Деталі
Глава Української держави, за інформацією ОП, також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.
У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.