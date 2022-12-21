Банковая назвала темы переговоров Зеленского с Байденом в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с официальным визитом, где обсудит с президентом США Джо Байденом в частности укрепление устойчивости и обороноспособности Украины, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
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"После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. 21 декабря в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержки ее суверенитета и восстановления территориальной целостности", – сообщили в Офисе Президента.
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Глава Украинского государства, по информации ОП, также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.
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Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.
В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.