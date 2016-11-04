Банду псевдополійцеських затримали на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Банду псевдополійцеських, що тероризували мешканців Одещини, затримали. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Організоване злочинне угрупування тривалий час тероризувало мешканців Одеської області, вчиняючи систематичні пограбування і розбійні напади.
Зловмисники роз’їжджали на іномарці з придністровськими державними номерами і, зазвичай, зі зброєю нападали на оселі людей. Вони забирали цінні речі і гроші, у пошуках яких не гребували тортурами і фізичними розправами.
Встановлено, що банда з шести осіб діяла під контролем чеченського «злодія в законі» Омара Уфімського. Жертви нападників були настільки залякані, що в більшості випадків боялися звертатися до поліції. Крім того, одесити підозрювали, що злочинці можуть мати покровителів у правоохоронних органах.
У результаті спецоперації чотирьох псевдополіцейських затримали, одного поранили і відправили до лікарні, ще один втік. У нападників вилучено ніж, револьвер та бойову гранату.
Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.