Банду псевдополицейских задержали в Одесской области

Организованная преступная группировка длительное время терроризировала жителей Одесской области, совершая систематические грабежи и разбойные нападения.

Злоумышленники разъезжали на иномарке с приднестровскими государственными номерами и, как правило, с оружием нападали на дома людей. Они забирали ценные вещи и деньги, в поисках которых не гнушались пытками и физическими расправами.

Установлено, что банда из шести человек действовала под контролем чеченского "вора в законе" Омара Уфимского. Жертвы нападавших были настолько запуганы, что в большинстве случаев боялись обращаться в полицию. Кроме того, одесситы подозревали, что преступники могут иметь покровителей в правоохранительных органах.

В результате спецоперации четырех псевдополицейских задержали, одного ранили и отправили в больницу, еще один скрылся. У нападающих изъят нож, револьвер и боевая граната.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.