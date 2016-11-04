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15 марта, 19:03 • 113935 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162985 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135810 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128472 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111763 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104896 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101034 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Банду псевдополицейских задержали в Одесской области

Банду псевдополицейских задержали в Одесской области

Киев • УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Банду псевдополицейских, что терроризировали жителей Одесской области, задержали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Организованная преступная группировка длительное время терроризировала жителей Одесской области, совершая систематические грабежи и разбойные нападения.

Злоумышленники разъезжали на иномарке с приднестровскими государственными номерами и, как правило, с оружием нападали на дома людей. Они забирали ценные вещи и деньги, в поисках которых не гнушались пытками и физическими расправами.

Установлено, что банда из шести человек действовала под контролем чеченского "вора в законе" Омара Уфимского. Жертвы нападавших были настолько запуганы, что в большинстве случаев боялись обращаться в полицию. Кроме того, одесситы подозревали, что преступники могут иметь покровителей в правоохранительных органах.

В результате спецоперации четырех псевдополицейских задержали, одного ранили и отправили в больницу, еще один скрылся. У нападающих изъят нож, револьвер и боевая граната.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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