Банду на чолі з депутатом судитимуть за утримування у підвалі іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Закарпатті судитимуть банду зловмисників на чолі з депутатом, які у грудні минулого року напали на родину іноземних туристів, пограбували, відібрали документи та утримували у підвальному приміщенні проти їх волі. Про це повідомляє УНН із посиланням департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
“Під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що її організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Її учасники напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тисяч доларів США, документи, одяг та мобільні телефони. Аби громадяни не звернулися в поліцію після розбійного нападу, їх силою відвезли до підвального приміщення та утримували проти їхньої волі. Серед "заручників“ були й двоє малолітніх дітей”, — сказано у повідомленні.
Одному з потерпілих вдалося втекти та звернутися по допомогу до поліцейських. На момент його звернення вже готувалась спецоперація із затримання учасників злочинної групи та визволенню людей.
Повідомляється, що 11 грудня 2019 року правоохоронці затримали всіх фігурантів.
Так, організатору та двом учасникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи — двом тримання під вартою, ще одному — домашній арешт.
“Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно організатора та одного з учасників скеровано до суду. Що стосується третього обвинуваченого у цій справі — вже триває судовий розгляд справи по суті”, — додається у повідомленні.
Зловмисникам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.
Нагадаємо, на Донеччині судитимуть чотирьох зловмисників, які підозрюються у викраденні та катуванні учасника АТО, аби змусити чоловіка вступити до кримінального угруповання.