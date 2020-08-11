Банда піде під суд за викрадення та катування учасника АТО

“Злочин було скоєно 15 травня близько 00:30 у Покровську. Четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який був учасником бойових дій під час АТО. Свідками події стали двоє його рідних, але нічого не змогли вдіяти. Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де жорстоко катували. Після цього полоненого викинули біля місця, де викрали”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що члени злочинного угруповання були затримані.

“Наразі слідчі обласного управління поліції зібрали всі докази протиправної діяльності фігурантів та направили провадження до суду”, — додається у повідомленні.

Всі четверо членів угруповання обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.127 (Катування), ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) через ч.2 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що на момент затримання організатор злочину — 28-річний житель Покровська - був обвинувачений у вбивстві людини та чекав на вирок суду. За цим фактом суд виніс рішення — 9 років за гратами. А інший спільник — громадянин Азербайджану - хотів втекти від покарання та був оголошений у розшук. За цей час він здійснив ще один злочин — наніс чоловіку тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Поліцейські затримали зловмисника, йому інкримінують ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка через заволодіння квартири, виділеної ветерану АТО.