Банда пойдет под суд за похищение и пытки участника АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Донецкой области будут судить четырех злоумышленников, подозреваемых в похищении и пытках участника АТО, чтобы заставить мужчину вступить в криминальную группировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Преступление было совершено 15 мая около 00:30 в Покровске. Четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который был участником боевых действий во время АТО. Свидетелями происшествия стали двое его родных, но ничего не смогли сделать. Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого пленного выбросили возле места, где похитили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены преступной группировки были задержаны.
"Сейчас следователи областного управления полиции собрали все доказательства противоправной деятельности фигурантов и направили производство в суд", - добавляется в сообщении.
Все четверо членов группировки обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) через ч.2 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Известно, что на момент задержания организатор преступления - 28-летний житель Покровска - был обвинен в убийстве человека и ждал приговора суда. По данному факту суд вынес решение - 9 лет за решеткой. А другой сообщник - гражданин Азербайджана - хотел уйти от наказания и был объявлен в розыск. За это время он совершил еще одно преступление - нанес мужчине телесные повреждения, повлекшие смерть. Полицейские задержали злоумышленника, ему инкриминируют ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве будут судить мужчину за завладение квартирой, выделенной ветерану АТО.