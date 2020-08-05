У Києві судитимуть чоловіка через заволодіння квартири, виділеної ветерану АТО

"Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який намагався незаконно заволодіти квартирою, що перебувала в державній власності та була виділена в користування ветерану АТО", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Також на державне майно, що стало предметом кримінального правопорушення, за клопотанням прокурора накладено арешт.

Встановлено, що 26 лютого 2020 року обвинувачений з метою реєстрації за собою права власності на квартиру по вул. Генерала Матикіна, вартістю близько 2,3 млн гривень, подав приватному нотаріусу свідоцтво про право власності, начебто видане йому ДП "Укржитлосервіс".

"Однак нотаріус, отримавши інформацію про те, що надане для правочину свідоцтво цією установою насправді не видавалось, відмовив у державній реєстрації права власності на вказану квартиру та повідомив правоохоронні органи про цей факт", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловіку, який підробив свідоцтво про право власності та намагався незаконно заволодіти квартирою, виділеною ветерану АТО.