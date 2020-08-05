В Киеве будут судить мужчину за завладение квартиры, выделенной ветерану АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, которого подозревают в незаконном завладении квартирой, выделенной ветерану АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина, который пытался незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Также на государственное имущество, которое стало предметом уголовного преступления, по ходатайству прокурора наложен арест.
Установлено, что 26 февраля 2020 года обвиняемый с целью регистрации за собой права собственности на квартиру по ул. Генерала Матыкина, стоимостью около 2,3 млн гривен, подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности, вроде бы выданное ему ГП "Укржитлосервис".
"Однако нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не оказалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам об этом факте", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который подделал свидетельство о праве собственности и пытался незаконно завладеть квартирой, выделенной ветерану АТО.