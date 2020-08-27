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Банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев

Киев • УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На Закарпатье будут судить банду злоумышленников во главе с депутатом, которые в декабре прошлого года напали на семью иностранных туристов, ограбили, отобрали документы и удерживали в подвальном помещении против их воли. Об этом сообщает УНН со ссылкой департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев

"Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что ее организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Ее участники напали на семью иностранных туристов, отобрали 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны. Чтобы граждане не обратились в полицию после разбойного нападения, их силой отвезли в подвальное помещение и удерживали против их воли. Среди "заложников" были и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

Сообщается, что 11 декабря 2019 года правоохранители задержали всех фигурантов.

Так, организатору и двум участникам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - двум содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

"На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. Что касается третьего обвиняемого по этому делу - уже идет судебное разбирательство дела по существу", - добавляется в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Донецкой области будут судить четырех злоумышленников, которые подозреваются в похищении и истязании участника АТО, чтобы заставить мужчину вступить в криминальную группировку.

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