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Бакулін повідомив, що має бажання ознайомитись з поданням ГПУ – Пинзеник

Бакулін повідомив, що має бажання ознайомитись з поданням ГПУ – Пинзеник

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради України отримав листа від народного депутата Євгена Бакуліна, в якому він повідомив, що має бажання ознайомитись з поданням ГПУ. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник.

“На минулому тижні Апарат ВРУ не зміг ознайомити Бакуліна чи його помічників з поданням ГПУ. Але у мене є лист від самого Бакуліна, в якому він заявляє, що готовий ознайомитись зі змістом подання і надати свої пояснення. Відповідно, завтра на засіданні комітету ми визначимо порядок цього подання і строк, протягом якого ми зможемо розглядати їх. Розглядати саме подання ми ще не будемо, бо не всі матеріали зібрані”, — повідомив П.Пинзеник.

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Нагадаємо, 19 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР.

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