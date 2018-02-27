Бакулин сообщил, что хочет ознакомиться с представлением ГПУ - Пинзеник

"На прошлой неделе Аппарат ВРУ не смог ознакомить Бакулина или его помощников с представлением ГПУ. Но у меня есть письмо от самого Бакулина, в котором он заявляет, что готов ознакомиться с содержанием представления и предоставить свои объяснения. Соответственно, завтра на заседании комитета мы определим порядок этого представления и срок, в течение которого мы сможем рассматривать их. Рассматривать само представление мы еще не будем, потому что не все материалы собраны", - сообщил П.Пинзеник.

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Напомним, 19 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.