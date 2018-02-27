Бакулин сообщил, что хочет ознакомиться с представлением ГПУ - Пинзеник

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59582 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71768 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74650 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106178 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100038 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104334 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111332 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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9 марта, 17:47 • 122753 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Бакулин сообщил, что хочет ознакомиться с представлением ГПУ - Пинзеник

Бакулин сообщил, что хочет ознакомиться с представлением ГПУ - Пинзеник

Киев  •  УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады Украины получил письмо от народного депутата Евгения Бакулина, в котором он сообщил, что имеет желание ознакомиться с представлением ГПУ. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник.

"На прошлой неделе Аппарат ВРУ не смог ознакомить Бакулина или его помощников с представлением ГПУ. Но у меня есть письмо от самого Бакулина, в котором он заявляет, что готов ознакомиться с содержанием представления и предоставить свои объяснения. Соответственно, завтра на заседании комитета мы определим порядок этого представления и срок, в течение которого мы сможем рассматривать их. Рассматривать само представление мы еще не будем, потому что не все материалы собраны", - сообщил П.Пинзеник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бакулин находится на реабилитации в Израиле

Напомним, 19 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

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