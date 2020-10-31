Баку і Єреван домовилися не стріляти по мирним об'єктам і населенню

Співголови групи ОБСЄ Стефан Вісконті з Франції, Ендрю Шофер з США та Ігор Попов з РФ зустрілися з главами МЗС Вірменії та Азербайджана.

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За підсумками зустрічі сторонам вдалося досягти наступних домовленостей:



Не робити навмисні удари по цивільному населенню і невійськових об’єктів;



Брати активну участь в операціях з пошуку і обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;



Передати в ОБСЄ і в Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;



Скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями.



Ситуація в Нагірному Карабасі, приналежність якого оскаржують Азербайджан і Вірменія, загострилася 27 вересня, на цій території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися взаємними звинуваченнями в їх порушенні. Після цього у ЄС засудили продовження бойових дій в Нагірному Карабасі.