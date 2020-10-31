Баку і Єреван домовилися не стріляти по мирним об'єктам і населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення в Нагірному Карабасі. Про це йдеться в заяві Мінської групи ОБСЄ за підсумками переговорів в Женеві 30 жовтня, передає УНН.
Співголови групи ОБСЄ Стефан Вісконті з Франції, Ендрю Шофер з США та Ігор Попов з РФ зустрілися з главами МЗС Вірменії та Азербайджана.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз виділив 400 тис. євро допомоги для населення Нагірного Карабаху
За підсумками зустрічі сторонам вдалося досягти наступних домовленостей:
-
- Не робити навмисні удари по цивільному населенню і невійськових об’єктів;
-
- Брати активну участь в операціях з пошуку і обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;
-
- Передати в ОБСЄ і в Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;
-
- Скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями.
-
Ситуація в Нагірному Карабасі, приналежність якого оскаржують Азербайджан і Вірменія, загострилася 27 вересня, на цій території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися взаємними звинуваченнями в їх порушенні. Після цього у ЄС засудили продовження бойових дій в Нагірному Карабасі.