Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Сопредседатели группы ОБСЕ Стефан Висконти из Франции, Эндрю Водитель с США и Игорь Попов с РФ встретились с главами МИД Армении и Азербайджана.

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По итогам встречи сторонам удалось достичь следующих договоренностей:



Не делать преднамеренных ударов по гражданскому населению и невоенных объектов;



Активно участвовать в операциях по поиску и обмена останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;



Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;



Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.



Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Азербайджан и Армения, обострилась 27 сентября, на этой территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. После этого в ЕС осудили продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе.