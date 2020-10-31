Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве 30 октября, передает УНН.
Сопредседатели группы ОБСЕ Стефан Висконти из Франции, Эндрю Водитель с США и Игорь Попов с РФ встретились с главами МИД Армении и Азербайджана.
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По итогам встречи сторонам удалось достичь следующих договоренностей:
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- Не делать преднамеренных ударов по гражданскому населению и невоенных объектов;
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- Активно участвовать в операциях по поиску и обмена останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
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- Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
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- Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.
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Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Азербайджан и Армения, обострилась 27 сентября, на этой территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. После этого в ЕС осудили продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе.