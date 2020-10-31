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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21993 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51217 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70289 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93394 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113002 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114602 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126284 просмотра

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Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Киев  •  УНН

 • 13732 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве 30 октября, передает УНН.

Сопредседатели группы ОБСЕ Стефан Висконти из Франции, Эндрю Водитель с США и Игорь Попов с РФ встретились с главами МИД Армении и Азербайджана.

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По итогам встречи сторонам удалось достичь следующих договоренностей:

  • Не делать преднамеренных ударов по гражданскому населению и невоенных объектов;
  • Активно участвовать в операциях по поиску и обмена останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
  • Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
  • Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.

Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Азербайджан и Армения, обострилась 27 сентября, на этой территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. После этого в ЕС осудили продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе.

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