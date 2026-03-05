Бахрейн заявив, що іранська ракета вразила нафтопереробний завод

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
17:39 • 174 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
12:41 • 23528 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 48433 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 35471 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 35761 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 55407 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23784 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 47130 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77263 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 98201 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
71%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 62302 перегляди
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 8532 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 21886 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 34859 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 34577 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 8818 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 35360 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 55409 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 62759 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 69391 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Лавров Сергій Вікторович
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 2456 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 22252 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 37286 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 52633 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 55599 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Бахрейн заявив, що іранська ракета вразила нафтопереробний завод

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Іранська ракета влучила в нафтопереробний завод BAPCO Energies у Бахрейні. Постраждалих немає, завод продовжує працювати, пожежу локалізовано.

Бахрейн заявив, що іранська ракета вразила нафтопереробний завод

У четвер іранська ракета влучила у нафтопереробний завод у Бахрейні. Про це йдеться в заяві уряду Бахрейну, передає УНН із посиланням на CNN.

Уряд Бахрейну повідомив, що постраждалих немає, і завод продовжує працювати.

Трамп провів телефонні розмови з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну01.03.26, 21:46 • 11387 переглядiв

"У результаті ракетного удару Ірану на одному з блоків нафтопереробного заводу BAPCO Energies спалахнула пожежа", - йдеться у заяві.

Наразі відомо, що пожежа повністю локалізована, постраждалих немає, робота заводу продовжується. Наразі проводиться оцінка збитків.

Американський танкер у порту Бахрейну зазнав ракетного удару під час масованої іранської атаки02.03.26, 17:36 • 7990 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Бахрейн
Іран