Бахрейн заявив, що іранська ракета вразила нафтопереробний завод

Іранська ракета влучила в нафтопереробний завод BAPCO Energies у Бахрейні. Постраждалих немає, завод продовжує працювати, пожежу локалізовано.
У четвер іранська ракета влучила у нафтопереробний завод у Бахрейні. Про це йдеться в заяві уряду Бахрейну, передає УНН із посиланням на CNN.
Уряд Бахрейну повідомив, що постраждалих немає, і завод продовжує працювати.
"У результаті ракетного удару Ірану на одному з блоків нафтопереробного заводу BAPCO Energies спалахнула пожежа", - йдеться у заяві.
Наразі відомо, що пожежа повністю локалізована, постраждалих немає, робота заводу продовжується. Наразі проводиться оцінка збитків.
