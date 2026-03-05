Бахрейн заявил, что иранская ракета поразила нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
Иранская ракета попала в нефтеперерабатывающий завод BAPCO Energies в Бахрейне. Пострадавших нет, завод продолжает работать, пожар локализован.
В четвер иранская ракета попала в нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне. Об этом говорится в заявлении правительства Бахрейна, передает УНН со ссылкой на CNN.
Правительство Бахрейна сообщило, что пострадавших нет, и завод продолжает работать.
Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна01.03.26, 21:46 • 11386 просмотров
"В результате ракетного удара Ирана на одном из блоков нефтеперерабатывающего завода BAPCO Energies вспыхнул пожар", - говорится в заявлении.
Сейчас известно, что пожар полностью локализован, пострадавших нет, работа завода продолжается. Сейчас проводится оценка ущерба.
Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки02.03.26, 17:36 • 7990 просмотров