Бахрейн заявил, что иранская ракета поразила нефтеперерабатывающий завод

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 22735 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 46865 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 34753 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 35091 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 54456 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23602 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46968 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77127 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 98120 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 83467 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Популярные новости
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 61586 просмотра
Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие5 марта, 10:15 • 7702 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21341 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 34009 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 33644 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 7692 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 34240 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 11:33 • 54447 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 61765 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 68909 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 1980 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21477 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 37072 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 52435 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 55419 просмотра
Нефть марки Brent

Бахрейн заявил, что иранская ракета поразила нефтеперерабатывающий завод

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Иранская ракета попала в нефтеперерабатывающий завод BAPCO Energies в Бахрейне. Пострадавших нет, завод продолжает работать, пожар локализован.

Бахрейн заявил, что иранская ракета поразила нефтеперерабатывающий завод

В четвер иранская ракета попала в нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне. Об этом говорится в заявлении правительства Бахрейна, передает УНН со ссылкой на CNN.

Правительство Бахрейна сообщило, что пострадавших нет, и завод продолжает работать.

Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна01.03.26, 21:46 • 11386 просмотров

"В результате ракетного удара Ирана на одном из блоков нефтеперерабатывающего завода BAPCO Energies вспыхнул пожар", - говорится в заявлении.

Сейчас известно, что пожар полностью локализован, пострадавших нет, работа завода продолжается. Сейчас проводится оценка ущерба.

Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки02.03.26, 17:36 • 7990 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Бахрейн
Иран